جوجل تتيح ميزتيْ الدردشة والغرف في "جي ميل" لكافة المستخدمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تتيح ميزتي الدردشة والغرف في جي ميل لكافة المستخدمين

الثلاثاء 6 أبريل 2021

الخليج 365

فعلت شركة جوجل الأمريكية ميزة الدردشة في خدمة البريد الإلكتروني في الحسابات الشخصية ومنحت جميع مستخدميها ميزة الوصول إلى الدردشة والغرف، وفقًا لموقع gizchina.



وكانت جوجل قد أعلنت العام الماضي عن نيتها إضافة خاصية الدردشة إلى ”جي ميل“؛ لتُسهّل على مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني التواصل والتعاون في المهام مع الزملاء، وفي أغسطس، أصبحت ميزتا ”الدردشة“ و“الغرف“ متاحة لمستخدمي الخدمة من الشركات فقط.

وبحسب الموقع التقني، يهدف مطورو الشركة من وراء طرح الميزة الجديدة، إلى تحويل ”جى ميل“ إلى“مساحة عمل مخصصة“ من خلال دمج جميع الأدوات اللازمة في الخدمة التي تسمح للمستخدم بأداء مهام مختلفة دون الحاجة إلى التبديل باستمرار بين علامات التبويب والتطبيقات المختلفة.

وسيحتوي تطبيق ”جي ميل“ على الهواتف العاملة بنظام أندرويد الآن على أربعة أقسام رئيسية، بالإضافة إلى قسمي ”البريد“ و“الاجتماع“، سيكون لدينا الآن ”الدردشة“ و“الغرف“.

من خلال قسم الدردشة، سيتمكن المستخدمون سواء أكانوا أفرادًا أو في مجموعات صغيرة من تبادل الرسائل بشكل خاص، في حين ستخصص ”الغرف“ لعمليات التواصل الأوسع، مع خيار استخدام الدردشة العامة لإرسال رسائل نصية وملفات.

وأوضح الموقع أن الطريقة التي تعمل بها أدوات جي ميل الجديدة هي نفسها المستخدمة في تطبيق جوجل شات، بحيث يمكن الاستغناء تمامًا عن استخدام تطبيق مراسلة منفصل.

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل خاصية البحث الداخلي ليس فقط البحث عن البيانات في رسائل البريد الإلكتروني ولكن أيضًا البحث في الدردشات كذلك، وقامت غوغل أيضًا بإجراء بعض التغييرات الصغيرة في تصميم عناصر التحكم بواجهة المستخدم.