مقتل مصري في حادث طعن بالكويت

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الضحية عمره 54 عاما، وأنه لقى مصرعه إثر تلقيه طعنة نافذة من آخر خلال مشاجرة بينهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجني عليه توفي في المستشفى بعد نقله للعلاج، مشيرة إلى أنه تم توقيف المتهم والتحفظ على أداة الجريمة لإجراء التحقيقات اللازمة.

وقالت الصحيفة إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة دامية داخل منطقة خيطان، مشيرة إلى أنه بالانتقال إلى موقع البلاغ بمحافظة الفروانية تم العثور على المجني عليه بعد تلقيه طعنة نافذة في الصدر.