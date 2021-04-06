اخبار الخليج

مقتل مصري في حادث طعن بالكويت

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الضحية عمره 54 عاما، وأنه لقى مصرعه إثر تلقيه طعنة نافذة من آخر خلال مشاجرة بينهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجني عليه توفي في المستشفى بعد نقله للعلاج، مشيرة إلى أنه تم توقيف المتهم والتحفظ على أداة الجريمة لإجراء التحقيقات اللازمة.

وقالت الصحيفة إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة دامية داخل منطقة خيطان، مشيرة إلى أنه بالانتقال إلى موقع البلاغ بمحافظة الفروانية تم العثور على المجني عليه بعد تلقيه طعنة نافذة في الصدر.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا