وزير التعليم المصري يتحدث عن "جريمة" في حق بلاده

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، نقلها موقع "المصري اليوم" أن "أسهل حاجة أن نتخلى عن الحلم، ولكن هذه جريمة في حق مصر، وجريمة في حق مستقبل التنمية في مصر".

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وتابع: "يسرنا وسائل التعلم، ولكن الاستجابة ليست على المستوى المنتظر".

وأكد الوزير أن "البعض يحاول أن يجد أقصر الطرق للحصول على شهادة بدون تعلم... نحاول أن نستعيد التعليم الذي تم اختطافه بهذه الأفكار".

وقال إن "كثيرين ليس لديهم رغبة في التعلم، والبعض يبحث عن النجاح فقط".

وشدد شوقي على أن "امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، والبعض ليس له مصلحة في ذلك.. نحن مكلفين من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمهمة تطوير التعليم، وسنستكملها".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن نسبة من لم يغشوا في الامتحانات لا تتجاوز 20%.