وفاة قيادي بارز بجماعة "أنصار الله" اليمنية بعد شهر من إدراجه على لائحة العقوبات الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله"، في بيان نعي نشره موقع مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة، إن "مدير عام البحث الجنائي، العميد سلطان زابن، وافته المنية، اليوم، إثر مرض عضال ألم به".

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وأضافت أن "زابن كان قائدا أمنيا ينفذ المهام الموكلة إليه بكل اقتدار، وكان أحد راسمي العمل المؤسسي الأمني والجنائي في وزارة الداخلية، وله دور عظيم في تحقيق الإنجازات الأمنية وإحباط مؤامرات العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي)".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على القيادي سلطان زابن، بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، قبل أن يضيفه مجلس الأمن الدولي وفق القرار 2564 إلى لائحة العقوبات الدولية في 26 فبراير/شباط الماضي، بتهم الاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء الناشطات سياسيا.