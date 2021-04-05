شكرا لقرائتكم خبر عن وصفه بـ «الكاذب والمضلل».. متحدث التجارة يحذر من موقع مشبوه يستغل صورته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم الإثنين، من التعامل مع إعلان وصفه بـ”الكاذب والمضلل”، مؤكدا أن الإعلان استغل صورته تحت اسم وهمي.
وأكد متحدث الوزارة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” على خطورة التعامل مع هذا الموقع “المشبوه” الذي تنطوي أعماله على أنشطة غير نظامية.
وتضمن الإعلان المضلل تصريحاً منسوباً لوزارة التجارة بالبدء في تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين والتسجيل سيغلق خلال 48 ساعة.
نحذر من التعامل مع هذا الإعلان الكاذب والمضلل، والذي يستغل صورة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة تحت مسمىً وهمي ، وهو : "بدء تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين سيغلق خلال 48 ساعة "— المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) April 5, 2021
ونؤكد على خطورة التعامل مع هذا الموقع المشبوه الذي تنطوي أعماله على أنشطة غير نظامية . pic.twitter.com/PBGPLJSxj4
كانت هذه تفاصيل خبر وصفه بـ «الكاذب والمضلل».. متحدث التجارة يحذر من موقع مشبوه يستغل صورته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.