شكرا لقرائتكم خبر عن وصفه بـ «الكاذب والمضلل».. متحدث التجارة يحذر من موقع مشبوه يستغل صورته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، اليوم الإثنين، من التعامل مع إعلان وصفه بـ”الكاذب والمضلل”، مؤكدا أن الإعلان استغل صورته تحت اسم وهمي.

وأكد متحدث الوزارة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” على خطورة التعامل مع هذا الموقع “المشبوه” الذي تنطوي أعماله على أنشطة غير نظامية.

وتضمن الإعلان المضلل تصريحاً منسوباً لوزارة التجارة بالبدء في تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين والتسجيل سيغلق خلال 48 ساعة.