شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة البنوك الداعمة لنظام المدفوعات الفورية «سريع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن نظام المدفوعات الفورية “سريع”، اليوم الإثنين، قائمة المصارف والبنوك الداعمة لعمل النظام. وتضمنت القائمة 11 مصرفاً وبنكاً هم (بنك الجزيرة، ساب، بنك البلاد، الأهلي، العربي، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، مصرف الراجحي،البنك السعودي للاستثمار، مصرف الإنماء، سامبا)

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