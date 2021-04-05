الكشف عن شخصية "انتزعت فتيل الأزمة" بين الملك الأردني والأمير حمزة... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر موقع "خبرني" الأردني، خبرا أكد فيه نجاح الأمير حسن بن طلال بإنهاء الخلاف بين الملك عبد الله الثاني وشقيقه الأمير حمزة بن الحسين.

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وتأتي الأنباء الجيدة بعد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، جاء فيه: "في ضوء قرار جلالة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

وبدورها، كانت وكالة الأنباء الأردنية قد أشارت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى أن الملك الأردني قد أوكل "لعمه سمو الأمير الحسن بن طلال التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة بن الحسين، وذلك في ضوء قرار جلالته المتخذ سابقا بالتعامل مع الموضوع ضمن إطار الأسرة الهاشمية".

وبحسب تغريدة للديوان المكي الأردني على "تويتر"، فقد تواصل الأمير الحسن بن طلال مع الأمير حمزة، "والذي بدوره أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

واتخذ ولي العد السابق الأمير حمزة بن الحسين إجراء عاجلا ليضع حدا لجميع التكهنات حول ما يحدث في الأردن، حيث أعلن وضع نفسه بين يدي الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.