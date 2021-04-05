مصر... الأرصاد تحذر من تغيرات سريعة وحادة في الطقس

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، إنه من المتوقع الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء، موضحة أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 35 درجة مئوية، بحسب موقع "مصراوي".

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ولفتت في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن ينتهي الأسبوع بانخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل 20 درجة مئوية على شمال البلاد.

وشهد اليوم الاثنين ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث ساد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وسجلت درجة الحرارة على القاهرة اليوم الإثنين 31 درجة.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة