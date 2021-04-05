وزير الإعلام اليمني يحمل "أنصار الله" مسؤولية وفاة قيادي في حزب "المؤتمر"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال الإرياني، عبر "تويتر": "ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة قتل القيادي في المؤتمر الشعبي العام نبيل معياد، الذي اختطفته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من منزله، قبل ثلاثة أعوام، وأخفته قسرياً ومارست بحقه صنوف التعذيب النفسي والجسدي، قبل أن تسلمه لأسرته قبل يوم واحد من وفاته، بإصابة بالغة في الرأس وحالة صحية مزرية".

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وأضاف: "جريمة قتل القيادي نبيل معياد تعيد التذكير بالأوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف المختطفين في معتقلات الحوثيين، منذ 6 أعوام، من قيادات في الدولة وسياسيين وصحفيين وناشطين؛ وما يتعرضون له من صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والأوضاع الصعبة لأسرهم".

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بإدانة "هذه الجريمة النكراء، والضغط على الحوثيين للتنفيذ الفوري وغير المشروط لاتفاق ستوكهولم بشأن تبادل الأسرى والمختطفين".

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (المسيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد)، خلال جولة مفاوضات السلام في العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر 2018، إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، على قاعدة "الكل مقابل الكل".