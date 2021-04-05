السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية غرب دارفور بعد اشتباكات قبلية دامية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وذكر مجلس السيادة السوداني في بيان، اليوم: "أمن مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه الطارئ، بالقصر الجمهوري اليوم، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية".

© REUTERS / Hannibal Hanschke

وبحسب البيان، أعلن وزير الدفاع اللواء الركن يس إبراهيم يس، عقب الاجتماع عن تشكيل المجلس لجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الخروقات في نصوص اتفاق السلام.

كشفت السلطات الطبية عن مقتل 18 شخصا وإصابة 54 آخرين، اليوم الاثنين، في أعمال عنف في مدينة الجنينة، في ولاية غرب دارفور السودانية، موضحة أن المستشفيات لا تزال تستقبل المزيد من الضحايا.

ونشبت اشتباكات بين رجال ميليشيات وأفراد من قبيلة المساليت، منذ مساء أمس الأحد، ولكنها تصاعدت صباح اليوم الاثنين في أنحاء متفرقة من المدينة.

ودعت لجنة أطباء السودان الحكومة للتدخل و"فرض هيبة الدولة وإنهاء حالة الانفلات الأمني"، وتأمين المرافق الصحية والكوادر العاملة وكذلك تأمين سكنهم وتسهيل حركتهم، بعد الاعتداء على سيارة إسعاف كانت تنقل عددا من الكوادر الطبية.

قبل يومين، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قدرة بلاده على حماية المدنيين في إقليم دارفور، وجاهزية قواتها لملء الفراغ الذي خلفه خروج قوات "اليوناميد".