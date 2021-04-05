شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 4352033 شخصا تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)بلغ 4352033 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 3038 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.. مضيفا أن 3840569 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب كانت قد تسلمت 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند ، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الأسابيع الماضية عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما وأيضا المسئولين الإدارين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس كورونا قبل خروج الوضع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير الماضي للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة في إطار توسيع دائرة التلقيح.