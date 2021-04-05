شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة تصل تطبيق «سناب شات» .. تعرف عليها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني عبدالله السبع، عن ميزة جديدة في تطبيق سناب شات، وهي ميزة عمل منشن لأي شخص داخل الجروب. وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “وصلت ميزة جديدة حاليا لتطبيق سناب شات، وتتيح للمستخدم عمل منشن لأي شخص داخل جروب سناب شات. وتابع الخبير التقني، الميزة لم تصل لكل المستخدمين، وقريبا ستصل للجميع ، موضحا أنه تم تجربة هذه الميزة منذ أسبوع تقريباً. الان راح تقدر تسوي منشن في القروبات في #سناب شات pic.twitter.com/7fLzf0oqMN — عبدالله السبع (@7Alsabe) April 1, 2021

كانت هذه تفاصيل خبر ميزة جديدة تصل تطبيق «سناب شات» .. تعرف عليها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.