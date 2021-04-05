شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: أمطار رعدية تستمر عدة أيام على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة، بدءاً من الأربعاء المقبل تستمر لعدة أيام. وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول الأمطار على مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف، يمتد تأثيرها على المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض من يوم الخميس وحتى السبت. وطالب المركز الوطني للأرصاد بضرورة الحيطة والحذر خاصة قائدي المركبات.

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