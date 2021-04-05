مصر... مقتل ضابط شرطة كبير في اشتباك مسلح مع سفاح

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، فإن سفاح الفيوم يدعى عمرو ناصر الربعاوي (35 عاما)، ويعمل في تجارة الفاكهة، وقتل شقيقة زوجته وابنه، بعد شجار مع حماته وزوجته، لرفضهما عودة الزوجة له، لإدمانه المخدرات وهروبه من إحدى مصحات العلاج.

ونعى أحمد الأنصاري محافظ الفيوم العميد محمد عمار قائد قوات أمن الفيوم، معربا عن خالص تعازيه لأسرته.

وقال الأنصاري في بيان إن "مصر ستظل آمنة مستقرة بفضل تضحيات أبنائها المخلصين الذين يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء، ويقدمون أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداء لتراب هذا الوطن".