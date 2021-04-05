قطار يصدم سيارة خاصة في مصر ويهشمها تماما... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية، أنقذت العناية الإلهية قائد السيارة بعد فراره وترك السيارة على مزلقان المناشي البلد في دائرة مركز منشأة القناطر التابع لمحافظة الجيزة.

وتبين من فحص رجال الشرطة أنه أثناء عبور السيارة لشريط السكة الحديد، تصادف قدوم قطار، لكن استطاع قائدها الفرار قبل حادث الاصطدام، حيث دهسها القطار لمسافة 500 متر وحولها إلى أجزاء.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية لكنه تسبب في توقف حركة القطارات، وانتقل رجال الحماية المدنية لرفع آثار الحادث وتسيير الطريق مرة أخرى، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقلت "الشروق" عن بعض الأهالي قولهم، إن الحادث ليس الأول على هذا المزلقان، مؤكدين أن حادثا قد وقع بالطريقة نفسها لسيارة ربع نقل أثناء عبورها من قبل.

من جانبها ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن قائد السيارة فر إلى منزله بعد الحادث، لكن سلطات الأمن استعلمت عنه، وتعمل على استدعائه لسماع أقواله أمام النيابة العامة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في هيئة السكك الحديدية، قوله إن الحادث وقع على خط "القاهرة- إيتاي البارود"، وأن حركة القطارات تعطلت لمدة ربع ساعة لكنها استؤنفت بعد ذلك.