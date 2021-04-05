مصر... إحالة 3 متهمين في واقعة مرتبطة بقضية "فيرمونت" للجنايات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فإن النيابة أحالت كلا من شريف الكومي، ويوسف قرة، وأمير زايد، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي في 2015.

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أشارت الصحيفة إلى أن أحد الأدلة الخاصة بالواقعة والمتمثل في تسجيل مرئي قد أُرفِق بالبلاغ المقدم للنيابة في واقعة التعدي على فتاة فندق "فيرمونت نايل سيتي" في القاهرة، فأجرت تحقيقا في الواقعتين.

وكانت النيابة العامة أعلنت، الخميس الماضي، استمرار حبس 4 متهمين في واقعة فندق "فيرمونت نايل سيتي".

وتعود جذور القضية إلى بلاغ تلقته القوى الأمنية بتاريخ 4 أغسطس/آب الماضي، من المجلس القومي للمرأة، بشأن شكوى قدمتها فتاة تتهم فيها عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا في عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.

وفى 24 أغسطس/آب، أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، وذلك بعد إجراء تحقيقات تضمنت سؤال الفتاة، وعدد من الشهود.

ولكن تبين أن عددا من المتهمين هربوا خارج البلاد، فأصدرت النيابة أمرا بملاحقتهم دوليا.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، تسلمت مصر، عبر الشرطة الدولية ثلاثة من المتهمين في القضية الشهيرة، كانوا قد هربوا إلى لبنان.