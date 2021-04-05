شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى الأردنى: الأمير حمزة تعهد بالتزامه بنهج الأسرة الهاشمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الديوان الملكى الأردنى، على صفحته بموقع تويتر:" فى ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثانى فى التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذى تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذى أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

وفى تصريحات سابقة، قال نائب رئيس الوزراء الأردنى أيمن الصفدى، أن القوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات والأمن العام رصدت تحركات للأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره، مشيرا لرصد المملكة لاتصالات مع جهات خارجية لاختيار التوقيت الأنسب لزعزعة أمن المملكة.