حكاية مِشرط الباطن

الكويت - هبة التوبجي - المشرط أو (المبضع) سكين ماض قديم لعب دورا هاما في حياة البشر حتى يومنا هذا ؛ وان اختلفت الأعمال و تعددت المهام والتخصصات تبقى درجات التباين بين المقبض والقابض حاضرة ؛ فكل قبضة لها أجر وكل مشرط له سعر عند أصحاب المهنة كلا حسب مهارته، وكل ما كان أحذق ارتفع أجره وأقبل المرضى على عيادته من كل شرائح المجتمع ،و الكثير منهم يقتطع من قوت أهله ما يقطع به ألم الداء الذي يقض مضجعه و يهدد حياته ،و قائمة العرض والطلب بين للطرفين لا غبار عليها إذا حصلت المنفعة وكتب الله – عز وجل – للمريض السلامة ؛ ولكن البعض من أصحاب هذه المهنة وهم قلة ( يأكلون الفلوس و يهلكون النفوس ) غير مبالين بالعواقب لأن هناك من يحمل عنهم تبعات أخطاءهم المهنية سواء كانت عن اهمال أو عن جهل فعلى التأمين الطبي ضد الأخطاء المهنية اصلاح ما أفسدوا .

هذه المهنة الإنسانية إذا خالطها داء الجشع تصرمت حبال الأمانة و ماتت نوازع الرحمة في قلوب أهل الاختصاص وينزع الله منها البركة ،و إن استمرأ المختص الحيل ونجح في التدليس وأجاد الحياكة والحبك فإن هناك عين لا تنام عين رب الأنام – عز وجل – و في المكان من ينقل تلك المشاهد من على مسرحها وقد رآها رأي العين وعززها باليقين من بعض المصادر في ملعبك الموحل .

الدولة – حفظها الله – ماضية في محاربة الفساد بجميع اشكاله في القطاعين العام والخاص وتطهيرهما من العابثين كما حرصت على استقرار اقتصاد البلاد بشكل عام و ساعدت القطاع الخاص على تجاوز الأزمة ليتمكن من استعادة نشاطه والقيام بدوره في خضم هذه الجائحة التي يعاني منها العالم ؛ ولكن ولله الحمد بلادنا بخير بفضل لله ثم بفضل ادارة قيادتنا الحكيمة لهذه الكارثة ؛ولكن هناك من يستغل هذه الفترة ويعمل على استغلال المرضى بالصور الملونة والعبارات الرنانة و العنصر المهم والأكثر جذبا للمرضى الأسماء التي وضعوا ثقتهم بها بعد الله ،كما سخروا لهذا العمل منسق يتواصل مع منهم في حاجة لإجراء عمليات جراحية لعرض خدماتهم على تلك الفئة بشرح مفصل للإجراءات المتبعة حيث يبدأ بالطبيب ( فلان ) هو من يجري العملية الجراحية في الموعد المحدد الذي لا يخلفه أبدا ، ثم المكان في مستشفى خاص يحمل ( اسما فخما ) في تلك المدينة التجارية و الذي يطبق أعلى المعايير الصحية ناهيك عن العناية و الراحة والهدوء التي سوف تنعم بها في غرفه الفارهة.

بعد هذا التوصيف الجميل الذي يتخطى الحكمة (ما خاب من استشار ،و ما ندم من استخار ) . ينتابك شعور بالطمأنينة على مريضك وان الله سخر لك هذه القلوب الرحيمة التي تعمل بصدق وأمانة ايمنا منها بهذا العمل الإنساني.

بعد كل هذه المعطيات الرائعة عن حرفية المجمع والأداء الحسن والمحافظة على خصوصيات المرضي ينتقل بك إلى المرحلة المهمة ( ربط الكلام بالأتعاب ) الدفع مقدما لكي تحظى بحجز مؤكدا باليوم والساعة حتى الزمن الذي يستغرقه اجراء العملية يحدد لك .

كل هذه الوعود الملونة والمواعيد الدقيقة و برنامج طبي متكامل بطاقمه المميز يدفعك للدفع في الحال .

انتهى البرنامج النظري و اجتزت مرحلة الرضا والقبول ،ويأتي التطبيق العملي بعد التأكيد على موعد الحضور الساعة الثامنة…. يقول :حضرنا صبحة يوم الخميس الموافق 1 ابريل 2021 الساعة السابعة والنصف أي قبل الموعد بنصف ساعة …صعدنا الدور الثاني في المستشفى المذكور و خرجنا من المصعد إلى نقطة استقبال و انتظرنا على كراسي من الحديد متصلة ببعضها… نقلب النظر في كل الاتجاهات والوقت يمر ببطء شديد و المكان خاوي إلا من موظفة الاستقبال المشغولة بترتيب الأوراق …ونحن نتساءل أين ما وعدنا به !؟ لم احتمل برد الكرسي الحديد و مشيت في الممر و نظرات الفضول تتفحص المكان …وصلت عائلتان و جلس أفرادها على الكراسي تابعت الخطى و بينما انا على هذا الحال اذا بالمنسقة قد اقبلت تحمل أورقا والقت بها على رف الاستقبال ثم التفتت نحو المريضة ورمقتها بنظرة شفقة وسألتها عن حالتها وهل هي مستعدة للعملية ؟ فأجابتها بإيمائية تعبر عن الجاهزية ….انصرفت المنسقة و كما قيل ( عدوا لي) بقينا في الممر وقوفا لأن الكراسي مشغولة بأربع مريضات نسأل الله لنا و لهن الشفاء و العافية.

الوقوف في ممرات المستشفيات يحرك مشاعر المارة وتعاطفهم فيلقون التحية على المنتظر ذهابا وايابا و قد تذكرت طرفة حكاها لي شخص عزيز حيث قال : اراد مسن ان يجلس خارج المنزل على دكة امام منزله ودعا بالقهوة والشاي وبساط واتكأ يرشف القهوة وكل ما مر عليه شخص سلم عليه وكثر المارة فصاح بابنه وأمره ان يعيد كل شيء إلى الداخل وهو يردد بغضب ( غادين مسلامة ) .

ومرت الساعة الأولى والكل يرقب وينتظر حت اقبلت احدى موظفات المستشفى من الجنسية العربية و منسقة المجمع لفرز المريضات وهي تنادي بالاسم ( فلانه دي بتاعتنا فلانه دي بتاعنتنا …وهكذا حتى نادت على احدى مراجعات المجمع عندها تصدت لها المنسقة وقالت :هاي تبعنا ) ومرت ساعة الانتظار الأولى و الثانية وسألت عن سبب التأخير وكانت الاجابة صادمة بكل أسف تأخرت رحلة الطائرة ساعة عن موعدها والتي على متنها طبيبنا الجراج ….حملنا الطيران وزر هذه الساعة من الانتظار واختفى الجميع الطبيب من الجنسية العربية ومجموعته أيضا من بني جلدته، ومرت الساعة الثالثة والرابعة والخامسة وكادت مريضتنا ان تتخشب على الكرسي الحديدي المشؤوم ….عادت لنا المنسقة بعد تلك الساعات على استحياء مصطنع لتقول : سوف نؤجل العملية . ما سبب التأجيل ؟ قالت : كل غرف المستشفى مشغولة !!! في فترة الانتظار كنت اجوب الممر وأكثر الغرف ابوابها مشرعة بدون نزلاء . طلبت منها التحدث للطبيب ( فلان ) صاحب المجمع قالت أنه في الدور الثالث وتركتنا على أمل العودة بجواب . اختفت انتظرت نصف ساعة ولا من مجيب دخلت إلى غرف مجاورة لغرف التنويم لأجد ممرضة المجمع وبادرتها بالسؤال عن الطبيب (فلان) تمعر وجهها وطلبت منا الانتظار في ممر (المسلامة ) وجاءت وهي تحمل البشرى وأخذتنا الى احدى الغرف وطلبت منا الانتظار وعلى الفور دخل طبيب المجمع وأخبرنا أن العملية ستجرى عند ( الزاعة ) التانية والنسف …حسننا ننتظر وأين الطبيب (فلان ) أنه مشغول الآن ومرت الساعة التانية والتالتة و عند الرابعة إلا ربع صعدوا بالمريضة لغرفة العمليات و قد خامرني شعور بأن هناك خطأ وأن في الأمر خلل، ولكني استحضر بيتين لابن معصوم المدني:

دع الندامة لا يذهب بك الندم **** فلست أول من زلت به قدم

هي المقادير و الأحكام جارية **** وللمهيمن في أحكامه حكم

وقبل الساعة الخامسة نزل فريق المجمع بربطة طبيب المجمع مباركين بسلامة المريضة و هي الآن في الإفاقة وغادروا المستشفى الساعة الخامسة وقفت أنتظر عند باب العمليات حتى خرجت المريضة عند الساعة السادسة وأخذتنا الممرضة الآسيوية إلى غرفة أكثر فخامة بتلفاز مسح الله على شاشته فذهب بنورها ونافذة تسرب اصوات الشارع وكأني جالس في الجزيرة بين المسارات الستة التي لا يهدأ ضجيج مركباتها و هاتف لا أحد يرد عليه و لا يعيره أي اهتمام فعملت بنفسي على مراقبة تلك الأكياس المعلقة على القائم الصدئ ارقبها حتى تفرغ و اقوم بغلق الأنبوب و من ثم اذهب لاستدعاء الممرضة التي تعاني من داء الكسل قضينا ليلة ليلاء على رشفات من الماء .

في صباح اليوم التالي تحسن حال المريضة و نحن على أحر من الجمر نريد الخروج من المكان و ننتظر الطبيب حتى الساعة الثالثة عصرا فخرجت مرغما التمس شطيرة أسُد بها رمقي وعندما عدت وجدت الفرج قد حلت واذن الخروج أمامي .بعد ان وصلنا المنزل و استقر بنا الحال سألت المريضة عن اجراءات التخدير والجراح ( فلان ) قالت : قبل التخدير طلبت رؤية الطبيب ( فلان )كالعاد ة المتبعة في اجراء العمليات فأجابني مساعده انه موجود في الغرفة المجاورة وعندما أدبر كأنه يريد احضاره ، كان طبيب التخدير من جنسية عربية يقف خلف السرير دون علمي بوجوده وكأنه جاهزا لتلقي للإشارة و فاجأني بوضع خرطوم البنج على انفي وفمي بطريقة غريبة حيث كان ضخ الهواء قوي جدا و سبق لي أن اُجريت لي عمليات على أيدي اطباء جراحة من الجيل الذهبي وكانت طريقتهم نموذجية حيث يسلم الطبيب على المريض ويعرف بنفسة ويدعو للمريض بالسلامة ثم يأذن لطبيب التخدير بتخدير المريض ويتواصل مع المريض بعد العملية إلى ان يطمئن على صحته ، ثم يأذن للمريض بمغادرة المستشفى ؛ ولكن كل شيء من هذا لم يحصل … شيء لا يعقل أبدا ويبعث الشك والريبة في النفس تجاه عمل هذه المجموعة وقد سجلت الملاحظات التالية :

انتظار المريض في ممر مستشفى خاص ما يقارب ست ساعات على كرسي حديدي ومرافقه يقضى أكثر الوقت واقفا لقلة الكراسي وضيق المكان .

اختفاء المجموعة بالساعات و عند ظهور البعض منهم تستفسر عن سبب هذا التعامل المشين لا يعطيك سببا واضحا ولا مبررا مقنعا .

تأخير اجراء العملية إلى الساعة الرابعة عصرا دون فهم الأسباب.

عدم مقابلة الطبيب الجراح ( فلان ) لا قبل العملية ولا بعدها ولم يظهر لأحد ولا يرد على الاتصالات رغم تأكيد مساعده ان هذا الرقم هو رقم جواله الخاص والذي احتفظ به من سنين .

الأعذار الواهية عندما نطلب التحدث للطبيب – مشغول – في العمليات – انتظر – فوق .

تهرب افراد هذه المجموعة من الإجابة على الأسئلة والاستفسارات حول هذه الفوضى والارتباك – لحظة – برجع لك.

مغادرة المستشفى دون اعطاء أي تعليمات للممرضات المناوبات في القسم للعناية بالمريض وتوفير كل احتياجاته .

المبلغ المدفوع مقدما وان كان مبالغا فيه لا يهم اذا سارت الأمور حسب الاتفاق الذي أملته رغبة المريض من اختيار الجراح ( فلان ) والخدمة المطلوبة حتى يغادر المستشفى .

وفي يوم السبت الموافق 3 ابريل ذهبت إلى المستشفى واستطلعت بعض الأمور، ومن بعد ذهبت إلى المجمع لمقابلة الطبيب (فلان ) والاستفسار عن بعض ما حدث فأجاب طبيب المجمع بانه عاد للمنطقة…..ثم طلبت منه صور من ملف المريضة وتقرير عن العملية ومجرياتها فأجاب بالرفض وانه لا يعطى إلا بطلب من جهة رسمية ، و كنت قد أطلعت على نظام حقوق المريض وان من حق المريض التزود بصور من ملفه لأي غرض يريد .

وفي مجمل الحديث والنقاش الهادي الذي دار بيننا بيّن لي ان بينهم وبين ادارة المستشفى خلافات مادية وانه سوف يعيد لي مبلغ من المال حدده ولكني لم اهتم لذلك فأجبته لا يهمني المال و أنا جئت اريد معرفة الحقيقة أريد أجوبة شافية تبرر ما حدث ، ولكن دون فائدة أخذ الحوار منحى الحواديث ، وأن مواطن سبق و قدم شكوى لنفس السبب وكان ذلك قبل ثلاثة شهور تقريبا حسب روايته و كأنه يلمح بعدم جدوى النقاش في الأمر ….خرجت من المجمع وأنا على يقين ان وراء هذه التعتيم والمماطلة ما وراءها من المخالفات او ان الأمر يتعلق بسابقه ….؛ ولكن ثقتنا بالله – عز وجل – ثم في أمير منطقة عسير و وزارة الصحة ممثلة في مدير الشؤون الصحية بعسير بالنظر في مثل هذه الأمور التي تقلق المواطن ووضع حد لعمل مثل هذه المجمعات الطبية وتحديد نشاطها ونشاط العاملين فيها.

نسأل الله – عز و جل – أن يرفع عن بلادنا و عن بلاد المسلمين والعالم أجمع هذا الوباء وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا من كل سوء ومكروه .