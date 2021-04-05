شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة غريبة.. مواطن يشتكي من تسجيل «ابن» لا يعرفه في «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتكى مواطن من واقعة غريبة حيث أضاف له نظام الأحوال المدنية ابنا لا يمت له بصلة، ما أثار استغرابه واستنكاره للأمر في نفس الوقت.

وتلقى حساب وكالة الأحوال المدنية عبر “تويتر” شكوى من مواطن قال فيها: “في نظام أبشر تحت قائمة الأبناء التابعين توجد هناك إضافة لشخص لا يمت لي بصلة قرابة”.

وتابع قائلا: “سبق حاولت التبليغ لكن لا تزال المشكلة قائمة” وتساءل: “ما هي الطريقة الصحيحة لمعالجة الأمر؟”.

ورد حساب الأحوال المدنية بقوله: “نرجو منك تزويدنا ببياناتك عبر الخاص، نسعد بخدمتك”.