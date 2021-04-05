شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية تقبض على مواطن امتهن سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن قام بسرقة مواد بناء من مواقع تحت الإنشاء في أحياء مختلفة.
وأوضحت شرطة الشرقية، أن المواطن في العقد الثالث من العمر، وقد قام بسرقة مواد بناء من مواقع تحت الإنشاء في أحياء مختلفة تقدر قيمتها بمبلغ (106,000) ريال.
وأشارت إلى أنه قد تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الشرقية تقبض على مواطن امتهن سرقة مواد البناء من مواقع تحت الإنشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.