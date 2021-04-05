"التعليم" المصرية تكشف تفاصيل تدريس الهيروغليفية في الصف الرابع الابتدائي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مدير مركز تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، في مصر، نوال شلبي، إنه سيتم تدريس بعضا من الرموز الفرعونية والهيروغليفية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وليس الكتابة الهيروغليفية.

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وأضافت في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن هذا القرار يأتي "ضمن خطة تطوير المناهج لرفع الوعي السياحي والأثري عند الطلاب".

ولفتت إلى أنه "تم اختيار 4 رموز للحضارة الفرعونية الهيروغليفية، لتعليم الطلاب كيف تم نقل تاريخ الحضارة الفرعونية إلى اللغة العربية، وكيف تواصلت الحضارة القديمة معنا وكيف سجلت الحضارة الفرعونية القديمة".

وفي ردها حول إمكانية استكمال تدريس الرموز الفرعونية لباقي الصفوف الدراسية، أكدت المسؤولة أن "تدريس الرموز الفرعونية في الصف الخامس الابتدائي يتوقف على مخرجات التعليم المرجوة من تطوير المناهج".

وأشارت إلى تطوير المناهج المصرية الجديدة من رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي وقد تمتد إلى الصفوف الأعلى، مشددة على أن هذا التطوير "يهتم برفع الوعي الأثري والسياحي، من خلال تدريس المعالم الأثرية والتاريخية للطلاب".