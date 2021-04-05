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أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من العزل الإجباري

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كشفت عن "القائمة الخضراء" التي تضم هذه الدول بعد تحديثها.

© REUTERS / Kim Hong-Ji

وذكرت الدائرة أن القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ اليوم الاثنين، تشمل 14 دولة هي: أستراليا، إسرائيل، ، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، غرين لاند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، موريشيوس، نيوزيلندا، وهونغ كونغ.

وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة، سيتم إعفاؤهم من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي.

ولكن الدائرة ذكرت أنه سيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" لفيروس ، بمجرد وصولوهم إلى مطار أبوظبي الدولي.

وذكرت الدائرة أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناء على التطورات العالمية لجائحة كورونا.

ودعت الدائرة إلى زيارة www.visitabudhabi.com، لمزيد من المعلومات، مشددة أنها ستعلن عن تحديثات القائمة بشكل مستمر خلال الأشهر المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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