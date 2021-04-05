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القضاء العراقي يصدر 13 مذكرة قبض ضد مسؤولين كبار في قضايا فساد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي صدور 13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين في محافظة بابل خلال الثلاثة أشهر الماضية في قضايا فساد.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الاثنين/- أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت خلال الفترة (منتصف يناير حتى نهاية مارس) أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولين كبار عن قضايا فساد مالي وإداري.

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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