شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقي يصدر 13 مذكرة قبض ضد مسؤولين كبار في قضايا فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي صدور 13 مذكرة قبض واستقدام بحق محافظين سابقين ومدراء عامين في محافظة بابل خلال الثلاثة أشهر الماضية في قضايا فساد.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الاثنين/- أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت خلال الفترة (منتصف يناير حتى نهاية مارس) أكثر من 13 مذكرة قبض واستقدام طالت مسؤولين كبار عن قضايا فساد مالي وإداري.