شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تكشف حقيقة المقطع المتداول لاصطياد «نمر عربي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
نفى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صحة المعلومات التي وردت في فيديو متداول لاصطياد “نمر عربي”، مؤكدة أنه لم يحدث في المملكة.
وقال المركز في تغريدة على حسابها بتويتر: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول صيد النمر العربي، يود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التوضيح بأن هذا المقطع تم تصويره في اليمن وليس في المملكة، وكلنا أمل بأن يتم إطلاق سراح النمر ليقوم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي”.
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