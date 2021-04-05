شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنيْن سرقا هاتفاً من سيارة إسعاف بتبوك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة تبوك، من القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول يسرقان هاتفاً من إحدى مركبات الإسعاف.

وقالت شرطة المنطقة عبر مقطع فيديو بثه حساب سناب الداخلية، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول، فقد تمكنت الجهات المختصة بعد البحث والتحري من تحديد هويات المتهمين والقبض عليهما وهما مواطنان في العقد الثالث والرابع من العمر.

وأوضحت أنه جرى إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.