شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز صلاة السنن الرواتب في البيت؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم صلاة السنن الرواتب في البيت.

وقال المصلح خلال استضافته بقناة الرسالة: إن الأفضل في صلوات النوافل أن يأتيها الإنسان في بيته، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة”.

وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ” اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا”، مشيراً إلى أنه لا حرج أن يصليها في المسجد إذا دخل الإنسان قبل الوقت.