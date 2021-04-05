وصول أكبر شحنة على الاطلاق من لقاحات فيروس كورونا إلى اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت اليوم الاثنين إلى اليابان، أكبر شحنة على الإطلاق من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء حملة التطعيمات الخاصة بكبار السن في الأسبوع المقبل.



وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أن شحنة لقاح "فايزر-بيونتك" وصلت اليوم الاثنين إلى مطار "ناريتا" الواقع بالقرب من طوكيو من بلجيكا، حيث تمتلك الشركة المصنعة للأدوية قاعدة إنتاج هناك.

ويشار إلى أن الشحنة هي الحادية عشرة التي تقوم الشركة بتسليمها إلى اليابان.

ومن جانبها، أوضحت شركة "فايزر" أن الشحنة الأخيرة تكفي ما يقرب من مليوني جرعة.

وقد بدأ تطعيم العاملين في قطاع الصحة الياباني منذ شباط/فبراير الماضي. ومن المقرر أن يبدأ في 12 من أبريل الجاري برنامج تطعيمات لنحو 36 مليون شخص ممن يبلغون من العمر 65 عاما فما فوق.