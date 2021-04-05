السالك: الدولة الصحراوية تطالب بمقعدها في الأمم المتحدة وسنعمل لوقف سياسة الأمر الواقع

دبي - محمود عبدالرازق - الجزائر - سبوتنيك. وقال السالك في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "ندين بقوة سياسية المحتل المغربي الرامية إلى ضم بلد مجاور بالقوة واختزاله من الخارطة وتقتيل شعبه وتشريده وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "التأييد الفرنسي للاحتلال المغربي حال دون تطبيق الاتفاق الصحراوي-المغربي في موعده، وعلى فرنسا أن تلعب دورها المنتظر والكف عن التأييد الأعمى للعدوان المغربي"، محملا إسبانيا أيضا المسؤولية، حيث قال: "إسبانيا تتحمل مسؤولية تاريخية وخطيرة فيما حصل لشعبنا".

وطالب وزير الشؤون الخارجية الصحراوي بمقعد للدولة الصحراوية في الأمم المتحدة، وقال: "لن نقدم أي تنازل مستقبلا وسنعمل مع الأمم المتحدة لوقف عقلية الأمر الواقع، والدولة الصحراوية تطالب بأخذ مقعدها في الأمم المتحدة ما دام المغرب يعرقل الاستفتاء".

أدانت حركة تحرير الصحراء الغربية "البوليساريو""، في حديث مع "سبوتنيك" زيارة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برفقة الهلال الأحمر المغربي غير المعلنة إلى إقليم الصحراء الغربية.

ونقلت الصحف المغربية، في 12 مارس/آذار، أن وفدا من الصليب الأحمر قام بزيارة الصحراء الغربية، ما أدى إلى احتجاج جبهة تحرير الصحرء الغربية لعدم قيام اللجنة بإبلاغها عن الزيارة المفاجئة.

وقالت جبهة "البوليساريو"، في 15 مارس/آذار، إن مهمة اللجنة الدولية، المرفوقة بممثلي الهلال الأحمر المغربي، الذي لا يملك أي شرعية للتصرف في الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية، كانت "مخالفة تمامًا للمبادئ الأساسية" للمنظمة غير الحكومية.

واتهم أبي بشرايا البشير، ممثل الجبهة في أوروبا، في مقابلة مع "سبوتنيك"، الصليب الأحمر بدعم "الاستعمار المغربي".