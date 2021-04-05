قنصلية روسيا في دبي تنفي مشاركة فتيات روسيات في جلسة تصوير مخلة بالآداب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر في القنصلية "تلقينا بيانات رسمية من الشرطة، تفيد باعتقال 12 فتاة وليس 40 كما أشيع سابقا، ولا يوجد بينهن مواطنات روسيات".

وبحسب الدبلوماسي، فإن المواطن الروسي الوحيد المتورط في هذه القضية، والذي يجري التحقيق معه الآن، هو منظم جلسة التصوير هذه.

في وقت سابق، تم نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر فيه فتيات عاريات أمام مصور على شرفة أحد المباني الشاهقة في منطقة منتجع "دبي مارينا".

وتم تصوير العارضات من قبل مصور خلال النهار، وقد لاحظ أحد الضيوف ما يجري وقدم شكوى للشرطة. وتعاقب قوانين الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة "السلوك غير اللائق" بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع غرامة قدرها 5000 درهم أي ما يقارب 1300 دولار.