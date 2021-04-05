الرئيس الفلسطيني إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية ولقاء ميركل... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن عباس "يتجه إلى ألمانيا "لاجراء فحوصات" طبية ولقاء المستشارة أنجيلا ميركل".

فيما نشر موقع "ألترا فلسطين" صورا لطائرتين أردنيتين حطتا صباح اليوم في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله وسط الضفة الغربية وأقلت إحداهما الرئيس عباس.

من جانبه، قال غال برغر، الصحفي في الإذاعة العبرية العامة والتلفزيون الإسرائيلي نقلًا عن مصادر فلسطينية إن عباس سيجري فحوصات طبية روتينية، وأنه بحالة جيدة، ولا خطر على حياته.

وأوضح برغر: "يدور الحديث عن فحوصات روتينية بعد جراحة أجراها عباس قبل بضع سنوات. قبل وقت قصير هبطت في رام الله مروحتين أردنيتين، لنقل أبو مازن للأردن ومن هناك يتوقع أن يسافر لإجراء الفحوصات في ألمانيا".

ومن المتوقع أن تشهد فلسطين في 22 مايو/آيار انتخابات تشريعية، وأخرى رئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب، بحسب مرسوم رئاسي سابق.