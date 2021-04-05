السنغال تفتتح قنصلية في الصحراء المغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزيرة الخارجية السنغالية، إيساتا تال سال، اليوم الاثنين، في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية.

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وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، شارك في مراسم الافتتاح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ناصر بوريطة.

ووصل عدد القنصليات في مدينة الداخلة لـ 10، لكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وليبيريا وجيبوتي وغينيا وغامبيا والسنغال.

فيما بلغ عدد التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية 21 قنصلية، حيث تتواجد في مدينة وحدها 11 بعثة دبلوماسية لكل من جزر القمر والغابون وإفريقيا الوسطى وساو تومي وبرينسيبي وكوت ديفوار وبوروندي وزامبيا وإسواتيني والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن، بحسب المصدر.