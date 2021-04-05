"قادرون على التعامل والمواجهة"... رئيس الأركان الأردني يوجه رسالة قوية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Zoubeir Souissi

وأكد اللواء الحنيطي، خلال التمرين التعبوي "درع الوطن"، أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة، التزاما منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية المظفرة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد اللواء الركن الحنيطي، على "أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الاستراتيجية والتاريخية، والجهود التي تبذلها في هذه المرحلة للخروج من الأزمات كافة التي عصفت بالوطن في الآونة الأخيرة، لضمان استمرار الأردن بدوره المحوري والثابت تجاه العديد من القضايا في المنطقة والإقليم".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد ذكرت أن السلطات الأردنية احتجزت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، وألقت القبض على عدد من المقربين منه، على خلفية مؤامرة للإطاحة بملك البلاد.

من جانبه، قال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، في مقطع فيديو مسجل إن قائد الجيش أبلغه بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأي شخص. وقال ولي عهد الأردن السابق في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.

من جهته، كشف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، عدد من طالتهم الاعتقالات الأخيرة، ممن قال إنهم كانوا على صلة بـ"مخطط لخدمة أجندات بهدف زعزعة أمن الأردن"، وإذا ما كانت هناك اتهامات حالية ضدهم.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي للحكومة، إن السلطات اعتقلت ما بين 14 إلى 16 شخصًا، بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد. وتفادى وزير الخارجية الأردني الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، سيواجه محاكمة في ضوء ما قالته الحكومة.

وأعربت العديد من الدول العربية والعالمية، عن تضامنها مع مملكة الأردن بعد إعلانها اعتقال عدد من مسؤوليها لأسباب أمنية، مثل المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان والمغرب وروسيا وتركيا وأمريكا.