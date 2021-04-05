روسيا تضاعف كوكبة الأقمار الصناعية لنظام البحث والإنقاذ الدولي

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة على موقعها الرسمي: "تعلن روسيا عن نقل المركبة الفضائية المحلية ذات المدار المنخفض "ميتيور-أم" رقم 2-2، إلى التشغيل الكلي في نظام كوسباس-سارسات، المجهزة بحمولة "كوسباس-سارسات" ذات الأهمية اعتبارا من 23 آذار/مارس".

وأشار البيان إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، منذ الـ26 من آذار/مارس، تم نقل القمر الصناعي المحلي ذي المدار الثابت بالنسبة للأرض "إليكترو-أل" رقم 2، إلى التشغيل الكلي في نظام كوسباس-سارسات".

وتجدر الإشارة إلى أن الكوكبة المدارية الروسية لنظام "كوسباس-سارسات" كانت تضم في السابق قمرين صناعيين متوسطي المدار من طراز "غلوناس- كا".