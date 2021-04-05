السعودية... انخفاض عدد العاملين الأجانب بنحو 135 ألفا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نتائج مسح القوى العاملة السعودية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الأحد، أظهرت انخفاض عدد المشتغلين السعوديين بنحو 1078 موظفاً خلال الربع الرابع العام المنصرم مقارنة بالربع الذي سبقه ليصل عددهم إلى 3.25 مليون موظف.

وأظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.6 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ14.9 في المئة بنهاية الربع الثالث 2020.

وفي وقت سابق، أشاد مراقبون سعوديون بالقرار الصادر عن حكومة المملكة القاضي بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024.

وقال الخبراء إن "هذه الخطوة تعزز التنافسية بين الشركات وتعمل على توفير وظائف للسعوديين والمقيمين، والاستفادة بكافة الامتيازات التي تمنح للشركات السعودية، كما ستعزز من الدخول غير النفطية".

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن عزم حكومة المملكة على إيقاف التعاقدات مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأضاف الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن لهذا القرار العديد من المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمرين والمواطنين، حيث يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، إضافة للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.