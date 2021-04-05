رئيس البرلمان العربي يعلق على زيارة الكاظمي للسعودية والإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للعسومي نشره البرلمان العربي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية والإمارات، تشكل خطوة مهمة لتعزيز الحاضنة العربية للعراق.

ودعا رئيس البرلمان العربي رئيس الوزراء العراقي إلى تكثيف تلك الزيارات على مستوى الدول العربية كافة.

وقال إنه "يثمَّن التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة، والتي تمثل خطوة إضافية في تعزيز العمل العربي المشترك وصون الأمن القومي العربي".

وأوضح أن "تكثيف جمهورية العراق علاقاتها مع الدول العربية يمثل ركيزة مهمة لدعم أمن واستقرار العراق، كما يأتي في توقيت مهم يتطلب تعزيز التنسيق والتضامن العربي على جميع المستويات، ومواجهة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية العربية".

وطالب العسومي "الدول العربية كافة بتطوير علاقاتها الرسمية والشعبية مع جمهورية العراق وعلى جميع المستويات، تعزيزاً لحاضنته العربية، وحمايةً لاستقراره وأمنه القومي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".