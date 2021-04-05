مسؤول: الأزهر قدم منحا لطلاب ليبيين بقيمة 23 مليون دينار

دبي - محمود عبدالرازق - وتقدم الجراري، بالشكر والتقدير إلى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، على ما قدمه للشعب الليبي من لمنح دراسية مجانية ودورات تدريبية ودعمه لفرع المنظمة العالمية لخريجي الازهر فرع ليبيا، حسبما نقلت "بوابة أفريقيا" الإخبارية.

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وتابع الجراري: "في الوقت الذي تخلت فيه الكثير من الدول عنا في محنتنا ومنهم من أرسل الأسلحة والمقاتلين وساهم في خراب وطن عزيز أرضًا وشعبًا، الأزهر الشريف فتح المجال لكل الليبيين للدراسة مجانا وتقدر منحة الشخص الواحد بما يعادل 50 ألف دينار ليبي ووصل عدد الطلبة الدارسين بكليات الطب والهندسة والاقتصاد والعلوم بكافة أصنافها إضافة إلى الكليات الشرعية إلى 478 طالبا وطالبة تقدر إجمالي كلفتهم بـ 23 مليون دينار ليبي تم توفيرها على خزانة الدولة الليبية منذ 5 سنوات حتى يومنا هذا".

وأضاف أن هذا "الأمر يتطلب منا جميعا ألا ننسي هذا الموقف المشرف والذي لم تفعله أي دولة سواءً كانت عربية أو أجنبية بأقل الإمكانيات لا مكاتب ولا سيارات دبلوماسية ولا مرتبات حملنا بها الدولة الليبية منذ خمس سنوات متواصلة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في وقت سابق خلال لقائه في القاهرة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا حتى تتمكن من إدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري.

وشدد السيسي، بحسب البيان على "استمرار الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".