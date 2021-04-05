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مؤشر السوق السعودي يغلق مرتفعاً عند مستوى 9964 نقطة

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعاً 2.07 نقطة ليقفل عند مستوى 9964.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عسير، وساكو، والصقر للتأمين، وكهرباء السعودية، وبوان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجوف، والإنماء طوكيو م، وتهامة، والدريس، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.59% و 4.27%.

فيما كانت أسهم شركات عسير، ودار الأركان، وكهرباء السعودية، ومتطورة، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات عسير، ومتطورة، والأسماك، والجوف، وساكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 253.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24157.62 نقطة، وبتداولات بلغت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 150 ألف سهم تقاسمتها 489 صفقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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