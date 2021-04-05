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بميناء جدة الإسلامي.. الكشف عن مخطط لتهريب 4,335,000 قرص إمفيتامين في شحنة تفاح

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة , أسفرت – بتوفيق الله – عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي، وكانت مخفية داخل شحنة فاكهة تفاح بلغ إجماليها (4,335,000) قرص إمفيتامين.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المواطن المتورط في محاولة تهريبها واستقبالها للمملكة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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