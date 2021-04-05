شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من الخسائر.. شركة «إل- جي» تنسحب من سوق الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس، اليوم الإثنين، أنها ستنسحب من سوق الهاتف المحمول، بعد سنوات من الخسائر، وسط منافسة متزايدة مع المنافسين الأكبر.

وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية في تقرير دوري، إن قسم الاتصالات المحمولة لن ينتج ويبيع الهواتف بعد الآن، مشيرة إلى الركود الطويل والمنافسة الشرسة في هذه الصناعة.

وجاء القرار بعد شهرين من إعلان الشركة أن كل الاحتمالات مفتوحة لعملياتها المستقبلية فيما يتعلق بقسمها للاتصالات المحمولة.

وسجلت صناعة الهاتف المحمول لشركة إل جي إلكترونيكس عجزاً منذ الربع الثاني من 2015، وبلغت خسائر التشغيل المتراكمة 5 تريليونات وون (4.4 مليارات دولار أمريكي) في العام الماضي.

وأجرت “إل جي” التي كانت ذات يوم ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف في العالم. ووفقاً لمؤسسة “كاونتربوينت ريسيرش” المتخصصة في أبحاث السوق ، كانت إل جي، تاسع أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، بحصة سوقية تبلغ 2% بعد تصدير 24.7 مليون هاتف ذكي في العام الماضي، بانخفاض 13% عن العام الذي سبقه.