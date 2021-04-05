شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سنوات من الخسائر.. شركة «إل- جي» تنسحب من سوق الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس، اليوم الإثنين، أنها ستنسحب من سوق الهاتف المحمول، بعد سنوات من الخسائر، وسط منافسة متزايدة مع المنافسين الأكبر.
وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية في تقرير دوري، إن قسم الاتصالات المحمولة لن ينتج ويبيع الهواتف بعد الآن، مشيرة إلى الركود الطويل والمنافسة الشرسة في هذه الصناعة.
وجاء القرار بعد شهرين من إعلان الشركة أن كل الاحتمالات مفتوحة لعملياتها المستقبلية فيما يتعلق بقسمها للاتصالات المحمولة.
وسجلت صناعة الهاتف المحمول لشركة إل جي إلكترونيكس عجزاً منذ الربع الثاني من 2015، وبلغت خسائر التشغيل المتراكمة 5 تريليونات وون (4.4 مليارات دولار أمريكي) في العام الماضي.
وأجرت “إل جي” التي كانت ذات يوم ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف في العالم. ووفقاً لمؤسسة “كاونتربوينت ريسيرش” المتخصصة في أبحاث السوق ، كانت إل جي، تاسع أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، بحصة سوقية تبلغ 2% بعد تصدير 24.7 مليون هاتف ذكي في العام الماضي، بانخفاض 13% عن العام الذي سبقه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من الخسائر.. شركة «إل- جي» تنسحب من سوق الهواتف الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.