شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 1783 مركبة «فورد» لخلل في الكاميرا الخلفية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، استدعاء1783مركبة فورد، من طرازات“EXPEDITION /F-150 / EDGE / EXPLORER /MUSTANG” لينكون “MKX” .2020
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء يرجع لوجود خلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت المستفيدين من مالكي تلك المركبات إلى ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع “استدعاء” والتواصل مع الشركة لاستبدال الكاميرا الخلفية مجانًا.
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تستدعي 1783 مركبة «فورد» لخلل في الكاميرا الخلفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.