شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 1783 مركبة «فورد» ‏لخلل في الكاميرا الخلفية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة ‏‎التجارة، استدعاء‏‎1783‎مركبة ‏ فورد، من طرازات‎“EXPEDITION /‎F-150 / EDGE / EXPLORER /‎MUSTANG”‎‏ لينكون‎ ‎‎“MKX”‎‏ ‏‎.2020‎

‏وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء يرجع لوجود خلل في ‏الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة ‏أثناء ‏الرجوع للخلف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث‎‏.‏

ودعت المستفيدين من مالكي تلك المركبات إلى ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر موقع “استدعاء” والتواصل مع الشركة لاستبدال ‏الكاميرا الخلفية مجانًا.‏