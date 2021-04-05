قنصلية روسيا في دبي تعلق على تصوير مشاهد خادشة للحياء... صور

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك: "حالياً ننتظر معلومات كاملة من شرطة دبي. ومن المعروف مبدئيا أنه تم اعتقال ثمانية من مواطني روسيا، بمن فيهم المصور المبادر لالتقاط الصور، من بين 40 شخصا. وهم توجهوا إلى القنصلية العامة للحصول على المساعدة، ولكن من الصعب هنا فعل أي شيء، فالقضية جدية للغاية، "المشاركة في أعمال مخلة بالآداب".

في وقت سابق، تم نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر فيه فتيات عاريات أمام مصور على شرفة أحد المباني الشاهقة في منطقة منتجع "دبي مارينا".

وتم تصوير العارضات من قبل مصور خلال النهار، وقد لاحظهما أحد الضيوف وقدم شكوى للشرطة. وتعاقب قوانين الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة "السلوك غير اللائق"بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع غرامة قدرها 5000 درهم أي ما يقارب 1300 دولار.

وتم العثور على الفتيات وتوقيفهن ومن ثم تم تحويل القضية إلى مكتب المدعي العام. ويذكر أن الفتيات جميعهن من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس ومولدوفا.