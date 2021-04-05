أردوغان يتصل بملك الأردن عقب حملة الاعتقالات في المملكة... تفاصيل المكالمة

دبي - محمود عبدالرازق -

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "أردوغان والعاهل الأردني بحثا هاتفيا العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية".

وكانت السلطات الأردنية أعلنت اعتقال ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين وشخصيات سياسية بارزة، مساء السبت.

وكشف نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، عدد من طالتهم الاعتقالات الأخيرة، ممن قال إنهم كانوا على صلة بـ"مخطط لخدمة أجندات بهدف زعزعة أمن الأردن"، وإذا ما كانت هناك اتهامات حالية إليهم.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي للحكومة، يوم الأحد، إن السلطات اعتقلت ما بين 14 إلى 16 شخصًا، بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وتفادى وزير الخارجية الأردني الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، سيواجه محاكمة في ضوء ما قالته الحكومة.

ودافعت الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل، الأحد، عن نجلها ولي العهد السابق الأمير حمزة بن حسين، ضد مزاعم السلطات عن قيامه بأعمال تستهدف "الأمن والاستقرار" في المملكة. وكتبت على تويتر "ندعو أن تسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا الافتراء الشرير".