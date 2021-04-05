رئيس أركان القوات المسلحة المصري يجتمع مع نظيره السوداني

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشره المتحدث العسكري المصري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد عقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لقاءً ثنائيًا تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البيان أن الاجتماع ناقش التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية، والتزامات وبرامج التعاون العسكرى خلال الفترة المقبلة.

واوضح أن الجانبين قد اتفقا على أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من الأنشطة التدريبية لصالح تطوير المهام العملياتية.

وفي سياق متصل، شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية تنفيذ فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك المصري السوداني "نسور النيل - 2"، يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية.

وقد استمرت فعاليات التدريب عدة أيام في جمهورية السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين.

وبحسب مقطع الفيديو المرفق لبيان المتحدث العسكري، فقد بدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلي تضمن استعراض الأنشطة والفاعليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب لتنفيذ أي مهام توكل إليهم.

كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الاعتراض والحماية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية، وقد أظهر ختام فعاليات التدريب المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب، ثم قام رئيسا أركان البلدين بتكريم عدد من العناصر المتميزة أثناء التدريب.

وألقى الفريق محمد فريد كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى القيادتين السياسية والعسكرية في السودان الشقيق.

وأثنى القائد المصري على ما شاهده من مستوى وصفه بالـ"راقي"، مؤكدا أن الاستعداد القتالي للقوات المشاركة في التدريب وصل إلى مستوى عال، مشيراً إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

جدير بالذكر أن ختام الفعاليات قد حضرها من الجانب المصري كل من قائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوي وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة وقائد قوات الصاعقة وعدد من قادة القوات المسلحة، ومن الجانب السوداني قائد القوات الجوية السودانية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة السودانيين والملحقين العسكريين المعتمدين في جمهورية السودان.