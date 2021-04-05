مصدر لـ"سبوتنيك": مفاوضات سد النهضة تراوح مكانها والكونغو لم تقترح جديدا

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القاهرة – سبوتنيك. وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "المفاوضات ما زالت تراوح مكانها، والسودان ما زال متمسكا بضرورة النظر في منهجية التفاوض بالإضافة إلى أن تكون هناك وساطة فاعلة".

وأضاف: "السودان متمسك بالوساطة الرباعية، رئاسة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كوسطاء إضافيين"، مشيرا إلى أن "الكونغو الديمقراطية التي ترعى جولة المفاوضات هذه بصفتها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لم تقترح بعد أي جديد لتحريك المفاوضات".

وأوضح: "لا الكونغو الديمقراطية لم تقترح أمورا جديدة، والاجتماعات كانت فقط لسماع مواقف كل الأطراف"، لافتا إلى أن "الاجتماعات ستسمر اليوم أيضا على مستوى الوزراء".

وانطلقت أمس جولة محادثات جديدة بين مصر والسودان وأثيوبيا في العاصمة الكونغولية كينشاسا، في محاولة تبدو الأخيرة للتوصل لاتفاق حول تشغيل سد النهضة وقواعد ملء خزانه.

وقال رئيس الكونغو الديمقراطية، فيلكس تشسيكيدي، أمس الأحد، إن لدى الدول الأطراف في مفاوضات أزمة سد النهضة الإثيوبي عزيمة لإنهاء الخلاف، داعيا إلى تحويل ذلك الخلاف إلى فرصة للتقارب بين مصر والسودان وإثيوبيا.