محمد بن راشد: الإمارات لديها أصول تفوق 3000 مليار درهم

دبي - محمود عبدالرازق - وغرّد ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "اقتصادنا الوطني بخير .. ويمضي بخير .. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة .. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل".

وتأتي تغريدة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد لقائه رواد الأعمال للاستفادة من برامج مصرف الإمارات للتنمية.

وغرد ابن راشد عبر "تويتر" إن بلاده أطلقت اليوم الاثنين البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية، عبر محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية.

​وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية والتمويلات الجديدة التي سيخصصها، تستهدف تمويل 13500 شركة جديدة في السوق الإماراتية ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية خلال الأعوام المقبلة.

واعتمد حاكم دبي، اليوم الاثنين، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي ستضم محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دور المصرف كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني.

وأكد، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن "مواصلة تحفيز الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة أولوية قصوى تتطلب تضافر جهود كافة الجهات وتنسيق الأدوار بين مختلف مكونات القطاع الاقتصادي".

وطالب بأنه "يجب أن نتبنى رؤية متفردة تراعي المستجدات العالمية وتضمن استدامة عملية النمو والتطور لمساعدة المؤسسات التجارية والصناعية في الدولة في تعظيم مردودها بما يسهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي".