شكرا لقرائتكم خبر عن هل مرض «الصرع» يمنع من التطعيم ضد «كورونا»؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت وزارة الصحة، أن الصرع ليس ضمن موانع أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وورد استفسار لحساب “عش بصحة” التابع لوزارة الصحة على “تويتر”، جاء فيه: ” أنا أعاني من الصرع وحساسية مفرطة من المضادات الحيوية خصوصاً البنسلين، هل أتطعم ضد كورونا؟”.

من جانبه رد حساب “عش بصحة” قائلاً: “لا يعتبر الصرع من موانع التطعيم، ويُمنع أخذ أي من اللقاحين (فايزر أو أسترازينيكا) لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)”.

وأضاف: “باقي أنواع الحساسية الشديدة هي محاذير يمكن معها إعطاء اللقاح تحت المراقبة”.