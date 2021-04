صحيفة: الغضب يهز الأردن بسبب اعتقال الأمير حمزة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البرطانية في مقال بعنوان "الغضب يهز ​الأردن​ وسط اعتقال منزلي للأمير حمزة" إلى أن الأردن كان دوما مستقرا خلال العقد الأخير الذي شهد تقلبات وأحداثا هامة في بقية دول المنطقة لدرجة أن المملكة كانت تعرف بحالة الملل التي تسودها بسبب ندرة الأحداث المثيرة التي تشهدها لكن ذلك لم يكن الحال خلال اليومين الماضيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن "الأردن كان حصنا للاستقرار وسط إقليم سادته الصراعات ودوما ترى صور الملك عبد الله المحبوب معلقة على غالبية الجدران حيث تخطى الملك بمهارة فائقة ثورات ​الربيع العربي​ التي اندلعت عام 2011 بالدفع نحو إجراء تعديلات دستورية موسعة وإصلاحات قانونية متعهدا يتوفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الحكومي كما قام بتغيير ​الحكومة​".

