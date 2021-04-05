شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد دعمها للأردن للحفاظ على أمنه واستقراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تدعم الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره ؛ انطلاقا من علاقات صداقة القوية التي تجمع البلدين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف في تصريح أوردته وكالة أنباء نوفوستي اليوم الاثنين، "نحن ندعم الاستقرار والأمن، فهذه دولة تربطنا بها علاقات صداقة تقليدية، ونتمنى أن تكون مزدهرة وأن تتمتع بظروف مستقرة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية".

وتابع "علاقاتنا جيدة جدا مع عمّان بشكل عام، ومع الملك عبد الله الثاني".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أعلن أمس الأحد، أن الحكومة سيطرت على محاولات لزعزعة استقرار المملكة الأردنية.