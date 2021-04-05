شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تجهز منصاتها الدينية لخدمة زوار المسجد الحرام فى رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، خطة تشغيلية استعدادا لموسم رمضان المبارك من خلال العديد من البرامج والخدمات التى تهدف إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية لقاصدى المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على موقع "تويتر"، صور من استعدادات الدروس والمسابقات العلمية عن بعد وفق إجراءات تتماشى مع وباء كورونا.



المسجد الحرام

وتستهدف الرئاسة في خطتها لموسم رمضان إقامة 165 درساً علمياً ومحاضرة ثقافية يقدمها كوكبة من كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد الحرام، تبث عبر منصة منارة الحرمين على الهواء مباشرة بخمس لغات، و10 دورات علمية و 6 مسابقات علمية ثقافية، وأكثر من 350 ساعة اثرائية، إضافة إلى استكمال البرامج والخدمات والمبادرات الإنسانية التى تستهدفها حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) فى موسمها الخامس، وفق الموقع الرسمى لرئاسة الحرمين.



جانب من شعائر الحرم



تجهيزات الدروس فى رمضان

كما تعمل رئاسة الحرمين على مواصلة استقبال الزائرين فى معرض الحرمين الشريفين ومعرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام، ومكتبة الحرم المكي الشريف من الساعة 12 مساءً حتى 2 صباحاً وسط تأكيد على أهمية إبراز تطبيق توكلنا والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع.



منصات ودروس فى الحرم

وتعد من أبرز البرامج المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان خدمة القرآن المترجم بلغات متعددة والذي يخدم بدوره غير الناطقين باللغة العربية مباشرةً ومن أي مكان في العالم، وتسخير فريق إفتائي يتكون من 36 شيخا من القضاة وأساتذة الجامعات تتمحور مهامهم حول إرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي بمدى تناغم مقاصد الشريعة الإسلامية مع النوازل والجوائح التي تُلِمُّ بالناس وتحقيقها للمصلحة العامة للمجتمعات، ويصاحبهم في هذه المهمة كوكبة من المترجمين المتميزين يتوزعون في أروقة المسجد الحرام على مدار الساعة لخدمة قاصديه بالعديد من اللغات العالمية.