«التعليم»: إيقاف طباعة شهادة التخرج بنظام المقررات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : قررت وزارة التعليم، إيقاف طباعة شهادة التخرج المصاحبة للسجل الأكاديمي للثانوية العامة بنظام المقررات لجميع الأعوام الدراسية. جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، بحسب الوئام. وتضمن التعميم بشأن إيقاف طباعة الشهادة المخطوطة المصاحبة لوثيقة كشف الدرجات للصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي 1436 -1435 وحرصًا على تيسير إجراءات العمل وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، كما تضمن التعميم أيضًا إيقاف طباعة شهادة التخرج المصاحبة للسجل الأكاديمي للثانوية العامة بنظام المقررات لجميع الأعوام الدراسية.

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